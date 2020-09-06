Рабочая неделя в Ленобласти начнется с тумана и дождя

Несмотря на кратковременные осадки, в Ленинградской области будет тепло.

В понедельник, 7 сентября, в 47 регионе ожидается облачная погода. Солнце все же даст о себе знать — возможны прояснения. Дожди прольются практически во всех районах области как ночью, так и днем. Утром на дорогах стоит быть внимательным автомобилистам — в некоторых местах установится туман. В течение дня подует ветер юго-западного направления. Ночью его скорость составит 2-5 метра в секунду, а днем 4-9 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от +7 до +12. Днем столбик термометра максимально поднимется до +19 градусов тепла. Атмосферное давление своих значений менять не будет. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник в Петербурге пройдут дожди.