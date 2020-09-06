Центральную часть России ожидает похолодание

Центральную часть России ожидает похолодание
Осень входит в свои права. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд анонсировал приход «настоящей осени».

Похолодание жители центральной части России прочувствуют на себе уже во вторник, 8 сентября. Поэтому понедельник может стать последним теплым днем перед резким снижением температур на 7-9 градусов. Об этом сообщает ТАСС.

При этом, настоящая осень придет в регионы в сопровождении облачности и дождей. Ожидается, что столбики термометров днем будут демонстрировать максимум 18 градусов тепла, что даже несколько выше климатической нормы.

Вильфанд отметил и вероятность наступления бабьего лета, которое обычно приходит после непогоды. Так что, не исключено, что в ближайшее время, после окончания периода дождей и прохлады, россияне напоследок насладятся погожими и теплыми деньками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России.

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