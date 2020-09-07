Представитель Харламова прокомментировал новость о его заражении коронавирусом

Помощник юмориста Гарика Харламова рассказал, чем на самом деле заболел шоумен.

Напомним, в СМИ распространилась информация о том, что у Харламова подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Первым об этом сообщил Telegram-канал «НеМалахов», уточнив, что из-за болезни даже были сорваны съемки очередного выпуска Comedy Club.

Представитель артиста Дмитрий поспешил развеять слухи. На самом деле никакого коронавируса у Харламова нет, только обычная простуда из-за которой незначительно повысилась температура. При этом, помощник юмориста отметил, что тестирование на COVID-19 было сделано и оно показало отрицательный результат. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Харламов отвел дочь в первый класс без Асмус. Кристина Асмус не смогла присутствовать на линейке дочери из-за занятости на съемках.