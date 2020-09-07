Ленобласть запускает прививочную кампанию от гриппа

Медицинские учреждения в Ленинградской области уже получили вакцины для прививок от гриппа взрослым, в препарат для детских прививок поступит в регион уже в ближайшее время.

Как сообщили в областном правительстве, именно в этом году вакцинация от гриппа особенно важна, поскольку в стране по-прежнему бушует пандемия коронавируса. О самой коронавирусной инфекции вакцина не защитит, но поможет снизить вирусную нагрузку на организм в осенне-зимний период.

Зампред правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов заявил, что к прививочной кампании подключили поликлиники, амбулатории, ФАПы, а также передвижные медицинские комплексы. Таким образом привиться от гриппа смогут жители даже самых отдаленных населенных пунктов.

Также вакцину от гриппа можно будет получить в мобильных амбулаториях, осуществляющих выездную деятельность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от гриппа привьют более 3 миллионов петербуржцев.