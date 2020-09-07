«Цифровой двойник»: в Петербурге начнут проводить лазерное сканирование городской территории

&#171;Цифровой двойник&#187;: в Петербурге начнут проводить лазерное сканирование городской территории
Интернет-портал "Паспортизация объектов благоустройства Санкт-Петербурга" содержит данные по 15 млн объектов. Фото: pixabay

В Петербурге собираются ввести систему «Цифровой двойник Санкт-Петербурга», которая будет контролировать состояние всех городских объектов.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного. На сегодняшний день вся информация по содержанию объектов городской среды размещена на интернет-портале «Паспортизация объектов благоустройства Санкт-Петербурга», созданном пять лет назад. Этот портал ведет учет проблемных фасадов и зданий, нелегальных свалок, а также следить за содержанием дорог и оценивать состояние объектов. Сейчас он содержит данные по 15 млн объектов.

В скором времени портал преобразуют в государственную информационную систему «Объекты городской среды Санкт-Петербурга». Благодаря этому перечень контролируемых объектов будет расширен, а процесс их инвентаризации будет полностью автоматизирован.

В перспективе планируется проводить лазерное сканирование территории Северной столицы с использованием системы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к 2024 году в Петербурге построят более 300 социальных объектов.

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