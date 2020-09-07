Петербуржец стал первым оштрафованным за неразмещение результатов теста на COVID-19

В России впервые оштрафовали гражданина за несвоевременное размещение результатов тестирования на новую коронавирусную болезнь на Едином портале госуслуг.

Этим гражданином стал житель Петербурга. Как сообщает Роспотребнадзор, к административной ответственности петербуржца привлек Зеленогорский районный суд. Мужчина вернулся в Россию из-за границы на самолете, но не разместил в течение трех суток со дня прибытия результаты лабораторных исследований на коронавирус.

Это обернулось для мужчины штрафом в размере 15 тысяч рублей. Приговор был вынесен в понедельник, 7 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд оштрафовал петербургскую клинику за игнорирование «коронавирусных» мер. В суде защитник клиники «Кадуцей» пояснила, что выявленные нарушения устранены.