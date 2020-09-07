За две ночи на дорогах Петербурга поймали 85 пьяных водителей

За две ночи на дорогах Петербурга поймали 85 пьяных водителей
Шестеро из 85 нарушителей уже были привлечены к ответственности за пьяную езду. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

За минувшие выходные, с 4 по 5 сентября, в Петербурге и за городом полицейские проверили более двух тысяч водителей на дорогах. Целью рейда было выявить автомобилистов, которые ведут машину в пьяном виде.

Результаты масштабной проверки показали, что из двух тысяч проверенных автолюбителей оказалось 85 человек, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.

Двое из них попали под статью о незаконном обороте наркотиков, троих привлекли в административной ответственности за употребление наркотиков. Еще полсотни водителей вели автомобиль в пьяном состоянии, а 30 человек привлекли к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Шестеро из 85 нарушителей оказались рецидивистами — в прошлом они уже были привлечены к ответственности за пьяную езду. На них открыли уголовные дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный мигрант устроил воскресные «покатушки» на Васильевском острове.

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