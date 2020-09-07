Проблема с долгостроями в Петербурге решится к 2022 году

До конца этого года в Петербурге планируется сдать 16 домов. Фото: pixabay.com

До конца этого года в Петербурге планируется сдать 16 домов. Фото: pixabay.com

Петербургские власти определили сроки, к которым будет решена проблема с недостроенными жилыми домами.

Об этом рассказал глава городского комитета по строительству Евгений Барановский. По словам чиновника, проблема с долгостроями будет решена в течение ближайших двух лет, учитывая 2020-2021 годы, сообщает ТАСС.

«Даже те, которые мы не сможем [по объективным причинам, где на нуле были объекты строительства на начало этого года], по всем будут приняты управленческие решения», — подчеркнул Барановский.

По данным Смольного, в прошлом году проблемными были признаны 15 объектов. По состоянию на 23 июля в Единый реестр проблемных объектов дополнительно включили еще 22 дома. До конца этого года в Петербурге планируется сдать 16 проблемных домов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что предложения Ленобласти поспособствовали тому, что Фонд защиты прав дольщиков начнет решать проблемы с недостроенным жильем в ускоренном порядке.