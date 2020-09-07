В Ленобласти откроют лицей для одаренных детей

Учреждение построят к 2024 году, хотя изначально работы хотели завершить на год раньше.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что через четыре года должен открыться лицей для одаренных детей. Об этом пишет ЛенТВ24. Изначально школа должна была открыть свои двери 1 сентября 2023 года, но важное событие решили перенести на год.

«Конечно, мы хотим его сделать качественным и самым открытым в России, при этом отбор будет жестким. Будем готовить элиту и это негромкие слова»,

— объяснил Дрозденко.

Планируется, что власти подпишут соглашение с СПбГУ, который поможет с решением ряда проблем. Также будут привлекаться другие петербургские университеты.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов и Дрозденко сидели без масок на открытом уроке в новой школе в Мурино. На открытом уроке губернатор 47 региона рассказал десятиклассникам об одном из важнейших событий Великой Отечественной войны — Ленинградской битве, а также о Свирско-Петрозаводской операции.