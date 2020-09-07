Участок дороги Зверево – Малиновка привели в порядок

Автомобилисты смогут спокойно попасть сразу в два поселка.

В Ленинградской области завершили ремонт участка дороги Зверево – Малиновка протяженностью 25 километров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Отмечается, что работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря тому, что участок привели в порядок, водители смогут спокойно доезжать до поселков Вещево и Пальцево.

Сотрудники ГКУ «Ленавтодор» вычистили полосу отвода, уложили новое покрытие, укрепили обочины и поставили остановки для ожидания общественного транспорта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Большой Конюшенный мост будут ремонтировать больше года. Мост через Мойку появился в 1753-м году. Он был деревянным и носил название «Греческого». В 1828-м году переправу заменили на чугунную.