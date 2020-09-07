Участок дороги Зверево – Малиновка привели в порядок

Участок дороги Зверево – Малиновка привели в порядок
Дороги продолжают приводить в порядок. Фото: pixabay.com

Автомобилисты смогут спокойно попасть сразу в два поселка.

В Ленинградской области завершили ремонт участка дороги Зверево – Малиновка протяженностью 25 километров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Отмечается, что работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря тому, что участок привели в порядок, водители смогут спокойно доезжать до поселков Вещево и Пальцево.

Сотрудники ГКУ «Ленавтодор» вычистили полосу отвода, уложили новое покрытие, укрепили обочины и поставили остановки для ожидания общественного транспорта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Большой Конюшенный мост будут ремонтировать больше года. Мост через Мойку появился в 1753-м году. Он был деревянным и носил название «Греческого». В 1828-м году переправу заменили на чугунную.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дорога ленинградская область ремонт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Леонид Рошаль не верит, что ему написала жена Алексея Навального
Петербуржцев ожидает теплый и дождливый вторник
Участок дороги Зверево – Малиновка привели в порядок
У Гостиного двора появилась «интеллектуальная остановка»
Синоптики прогнозируют ухудшением погоды в Петербурге
В Москве из-за коронавируса скончались 16 человек
Актриса из «Ворониных» подозревает у себя коронавирус
В Ленобласти многодетные семьи получили землю со снарядами