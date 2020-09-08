В Ленобласти завершили работы на участке продолжения Октябрьской набережной

Службы отремонтировали дорожное полотно на участке трассы Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск.

В Ленинградской области продолжают успешно реализовывать инициативы национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Во вторник, 8 сентября, стало известно, что специалисты завершили работы на участке от съезда с КАДа до поселка имени Свердлова. Ремонт затронул 12 км дорожного полотна. В рамках государственного контракта были укреплены обочины, установлены новые павильоны для остановок общественного транспорта и самое главное — обновлены два слоя асфальтового покрытия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Каменный каркас нового щебеночно-мастичного асфальта поможет избежать деформации дороги. Также, новое полотно обладает низким показателем уровня шума, что позволит поездкам на транспорте стать более комфортными.

Отметим, что по данной дороге, являющейся продолжением Октябрьской набережной, всегда проезжает большое количество автомобилей. Во избежании введения ограничений движения, сотрудники ремонтных служб производили работы преимущественно ночью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подошел к концу ремонт набережной Смоленки и улицы Ильюшина.