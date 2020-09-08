В Петербурге к зиме заготовят 100 тысяч тонн соли

В Северной столице в рамках подготовки к зимнему периоду планируется создать запас из 100 тысяч тонн соли, 100 тысяч тонн песка и 2,5 тысячи тонн гранитной крошки.

Прошедшая зима удивила жителей Петербурга своим теплом. Уборочная техника зачастую отдыхала без дела, так как в городе либо шел дождь, либо осадков не было вовсе. Что подготовит предстоящая зима для жителей города пока неизвестно. Но уже сейчас идет активная подготовка к предстоящей непогоде в зимний период. Комитет по благоустройству готовит к работе 1797 единиц уборочной техники. В случае снегопадов, на улицы Северной столицы будут готовы выйти 1662 дворника. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорожные предприятия зимой преимущественно будут заниматься обработкой дорог. Профилактические меры начнут реализовывать по приходу холодов. Отметим, что, несмотря на большой запас соли, который планируют создать в городе, ее использование будет минимальным. Соль дорожники начнут задействовать лишь в случае необходимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-губернатор Бондаренко проверит готовность дорожных предприятий Петербурга к зиме.