Суд подтвердил незаконность выселения ресторана из ГМЗ «Павловск»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти подтвердил законность решения, которое управление ФАС по Петербургу вынесло ранее в отношении к государственному музею-заповеднику «Павловск».

Речь идет о незаконном расторжении аренды. АО «Рестораны Музея «Павловск» вели свою деятельность в помещениях Павловского дворца и павильоне «Молочня» с 2014 года. Когда в очередной раз в 2019 году организации было необходимо продлить договор аренды с ГМЗ «Павловск», она получила неожиданный отказ. В музее сослались на задолженности у ресторана, которые и стали причиной принятия такого решения. Кроме того, ГМЗ сообщил, что помещения отныне требуются для собственных нужд. Правда, впоследствии выяснилось, что они никак не были использованы.

В УФАС выяснили, что долги были погашены. Таким образом, обоснованных причин для прекращения сотрудничества у музея не было. Установлено и то, что подобными действиями музей помешал работать организации и ограничил конкуренцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС заставила петербургскую школу внести изменения в документацию по организации питания.