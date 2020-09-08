Жители пяти поселений Ленобласти смогут не оплачивать вывоз мусора до завершения проверки

Владельцы частных домов в Вознесенском, Сусанинском, Пудомягском, Рождественском и Большеколпанском сельских поселений оказались возмущены получением квитанций на сумму более 2000 тысяч рублей.

В настоящее время проводится проверка, которую распорядилась провести администрация Ленинградской области. В ближайшее время компания-региональный оператор должна изучить ситуацию с произведенными расчетами и объяснить за счет чего в квитанциях сформировались суммы более 2000 рублей. Об этом сообщает online47.ru.

Пока вопрос не будет решен, жители домов в вышеупомянутых поселениях официально могут не оплачивать счета.

Свои извинения уже принес генеральный директор АО «УК по обращению с отходами Ленинградской области» Антон Бучнев. Он пообещал оперативно отреагировать на ситуацию и принять меры.

Отметим, что суммы, которые были начислены за период времени, когда мусор по факту не вывозился, будут удалены из счетов на оплату.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области снизили тарифы на вывоз мусора.