Жители пяти поселений Ленобласти смогут не оплачивать вывоз мусора до завершения проверки

Жители пяти поселений Ленобласти смогут не оплачивать вывоз мусора до завершения проверки
Проводится проверка. Фото: https://pixabay.com/

Владельцы частных домов в Вознесенском, Сусанинском, Пудомягском, Рождественском и Большеколпанском сельских поселений оказались возмущены получением квитанций на сумму более 2000 тысяч рублей.

В настоящее время проводится проверка, которую распорядилась провести администрация Ленинградской области. В ближайшее время компания-региональный оператор должна изучить ситуацию с произведенными расчетами и объяснить за счет чего в квитанциях сформировались суммы более 2000 рублей. Об этом сообщает online47.ru.

Пока вопрос не будет решен, жители домов в вышеупомянутых поселениях официально могут не оплачивать счета.

Свои извинения уже принес генеральный директор АО «УК по обращению с отходами Ленинградской области» Антон Бучнев. Он пообещал оперативно отреагировать на ситуацию и принять меры.

Отметим, что суммы, которые были начислены за период времени, когда мусор по факту не вывозился, будут удалены из счетов на оплату.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области снизили тарифы на вывоз мусора.

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