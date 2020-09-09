Кировский район обеспечат современными светильниками

На трех улицах Кировского района проведут реконструкцию уличного освещения.

Осветительные уличные приборы на улицах Калинина, Кронштадтская и Новостроек появились еще в 1960-е годы. До настоящего времени в этих участках Кировского района лишь ремонтировали светильники, выходящие из строя. Но позднее специалистам стало понятно, что на улицах необходима установка нового современного оборудования. Дело в том, что несколько улиц находятся в непосредственной близости от станций метро «Кировский завод и Автово», а на улице Калинина всегда фиксируется большой поток транспорта и пешеходов. Для того, чтобы все участники дорожного движения чувствовали себя комфортно, «Ленсвет» до конца 2020 года установит на улицах 283 современных светильника. Где-то рабочие установят их на металлических опорах, а где-то на воздушных линиях электроснабжения — размещение будет зависеть от места, которое необходимо обеспечить освещением. Об этом сообщает пресс-служба «Ленсвет».

Отметим, что рабочие уже начали подготовительные работы. В землю активно закладываются фундаменты под опоры для новых фонарей.

Модернизация никак не повлияет на работу освещения в период проведения работ. Также, ради обеспечения безопасности местных жителей, зоны работ будут обнесены ограждениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красном Селе за лето модернизировали уличное освещение в 11 кварталах.