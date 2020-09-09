В Пулково в среду задержали два рейса

В Пулково в среду задержали два рейса
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В воздушной гавани Северной столицы снова нет отмененных рейсов.

В среду, 9 сентября, в аэропорту Пулково в небо, согласно запланированному расписанию, отправятся все воздушные судна — отмен нет. Задержек тоже удалось избежать практически полностью. Исключением стали рейс U6 053 — самолет вылетит в Калининград не в 6:00, как ожидалось ранее, а в 6:40, а также рейс U6 060 в Москву — пассажиры вылетят в столицу из города на Неве в 15:40, а не в 14:50. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло прилетов и вылетов международного аэропорта Пулково.

Отметим, 8 сентября, в аэропорту задержались 4 рейса. Отмен же также не фиксировалось. Все пассажиры смогли успешно улететь в другие города и страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задержали подозреваемого в убийстве инкассатора, он бегал от полиции 12 лет.

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