В среду в Ленобласти пройдут дожди

Осадки не намерены прекращаться в Ленинградской области в ближайшие дни.

В среду, 9 сентября, в регионе установится облачная погода с прояснениями. В большей части районов области прольются небольшие дожди. В течение дня подует ветер западного и юго-западного направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Воздух днем прогреется в пределах от +13 до +18 градусов тепла. Атмосферное давление возьмет курс на снижение. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В четверг, 10 сентября, погода несколько ухудшится. На смену обычным дождям в некоторых районах придут ливни, а ветер разгонится до 15-20 метров в секунду. Также, немного похолодает — столбик термометра максимально поднимется лишь до +16 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России.