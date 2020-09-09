Жители России перестали заводить банковские карты

Россияне больше не хотят активно использовать банковские карты, во втором квартале 2020 года это стало наиболее заметно — количество задействованного «пластика» уменьшилось на 4,5 миллиона единиц впервые за 5 лет.

Подобная ситуация с банковскими картами последний раз фиксировалась в России лишь в кризисный 2015 год. Нынешние значения тоже могут быть вполне объяснены этими же причинами. Из-за ограничений в сфере экономики, связанных с коронавирусной инфекцией, банки менее охотно стали выдавать своим клиентам кредитные карты. В апреле-июне 2020 года число выпущенных карт стагнировало — их количество удалось увеличить лишь на 500 тысяч. Об этом сообщают РИА-новости.

Также, причиной отказа от карт может стать факт того, что у россиян и так их уже достаточное количество. Как правило, активной является лишь одна, а масса других хранится до лучших времен, поэтому получать новые попросту не имеет смысла.

Помимо этого, со временем россияне понимают и то, что хранить много карт тоже ни к чему, ведь банки берут комиссии за их обслуживание. Во избежании потери денег, клиенты банков стараются использовать меньшее количество «пластика».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам могут разрешить пополнять банковские карты на кассах магазинов.