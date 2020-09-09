В Петербурге начали готовиться к Новому году: на елки потратят 18,3 млн рублей

Также нужны средства на праздничное оформление – не менее 26 млн.

В Санкт-Петербурге уже приступили к подготовке к Новому году и Рождеству. На сайте госзакупок уже появилось несколько конкурсов, в рамках которых хотят приобрести елки и праздничное оформление.

На лесных красавец готовы потратить около 18,3 миллионов рублей, а на украшения – не менее 26 миллионов рублей. Победителя аукционов выберут до 15 сентября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что исследование показало на чем россияне готовы сэкономить в Новый год. Больше трети россиян не хотят праздновать Новый год, а те, кто уже решил устраивать праздник, хотят сократить свои расходы.