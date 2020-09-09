Петербуржцев в среду ждет облачная и дождливая погода

Петербуржцев в среду ждет облачная и дождливая погода
Петербург. Фото: Baltphoto

Осень в Северной столице продолжает сопровождаться дождями.

В среду, 9 сентября, тыловая часть циклона, который в настоящее время навис над востоком Европейской России, принесет в город облачную погоду с прояснениями. В некоторых местах прольются небольшие дожди. В течение дня подует ветер юго-западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного подрастет (до 755 миллиметров ртутного столба), однако все равно не дотянет до нормальных значений. Об этом сообщил в Facebook ведущий специалист ООО «Центр Фобос», синоптик Михаил Леус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России. Погода в первый осенний месяц будет достаточно типичной для сезона, но весьма комфортной для россиян. Порой температура даже будет превышать климатическую норму.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дождь михаил леус погода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Под Гатчиной мужчина напал на девочку и изнасиловал прямо в поле
В Петербурге поймали подозреваемых в краже медоборудования из кареты скорой ...
В Петербурге не хотят наказывать горожан, которые самовольно остеклили ...
Молодежный театр на Фонтанке открывает новый сезон с 16 сентября
Студентка петербургского вуза смогла вернуть деньги за обучение только через суд
Петербуржцы стали выбирать черепах в качестве домашних животных
В Петербурге годовалый ребенок выжил после падения с 12 этажа
Супруга Семака заявила, что ей не нравится Москва