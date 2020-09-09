Утро среды в Петербурге начинается с загруженных дорог

Утро среды в Петербурге начинается с загруженных дорог
Горожане вынуждены стоять в пробках. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Некоторые участки «окрасились» в красный цвет – горожанам не так-то просто попасть в нужное место.

Утром среды, 9 сентября, в Санкт-Петербурге, согласно сервису «Яндекс. Пробки», загруженность дорог оценивается в пять баллов. Хуже всего дела обстоят на Советском проспекте – затор тянется до станции метро «Рыбацкое». Ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону в ближайшее время. Также пробки наблюдаются на Московском и Пулковском шоссе, где придется постоять как минимум минут 15. Сложно передвигаться рядом со станцией метро «Площадь Мужества», по улице Академика Кутузова, Каменноостровскому проспекту, Пироговской набережной – на некоторых участках дороги произошли аварии.

Не обошлось без заторов и в Невском районе: на Народной улице, Дальневосточном проспекте и других участках традиционные пробки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург застрял в 6-балльных пробках.

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