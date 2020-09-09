В Петербурге пройдет очередное заседание по делу Олега Соколова

В среду, 9 сентября, в суде продолжится чтение материалов уголовного дела историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко. Об этом еще 12 августа сообщала объединенная пресс-служба судов города.

Известно, что сегодня сторона обвинения зачитает документы с результатами осмотра квартиры доцента Соколова. В общей сложности, прочесть суду придется 16 томов.

Напомним, Соколов в рамках уголовного дела обвиняется по нескольким статьям — «убийство» и «незаконное хранение оружия».

Согласно версии следствия, Соколов убил свою возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко, а позднее расчленил. Ее останки он намеревался утопить в Мойке, куда случайно упал. Историка спасли, а вместе с ним обнаружили и фрагменты тела. Отметим, что психиатрическая экспертиза подтвердила, что Соколов является вменяемым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что историку Соколову нашли замену во Французской армии.