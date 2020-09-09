В роддоме №10 акушеры приняли роды у 51-летней петербурженки

В Северной столице на свет появился малыш, которого героически выносила 51-летняя мама.

Роды проходили в Роддоме №10. Новорожденный стал четвертым ребенком для женщины. Примечательно, что еще трое детей (две девочки и мальчик) родились в этом же медицинском учреждении.

Во время течения беременности очень важно было учитывать возраст будущей мамы. Медики даже предлагали ей лечь в НМИЦ имени Алмазова, но самочувствие сохранялось хорошим, поэтому родить разрешили в Роддоме №10.

Счастливая мама рассказала и то, что очень боялась не доносить малыша до положенного срока. Несмотря на выполнение всех предписаний врачей, совсем избегать физических нагрузок никак не получалось. Однако все сложилось благополучно. Об этом сообщает официальная группа Роддома №10 в социальной сети «Вконтакте».

В роддом женщина поступила 28 августа, а уже 29 августа родился долгожданный сын весом 3900. Сам процесс рождения ребенка прошел без осложнений благодаря профессионализму врачей. Малыш совершенно здоров.

Также, женщина рассказала и о том, что очередные роды только подкрепили мысли о том, что ее призвание — это материнство. Несмотря на имеющуюся должность бухгалтера-консультанта в аутсорсинговой компании, семья для многодетной мамы находится на первом месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в роддоме в Петербурге родились две тройни за неделю.