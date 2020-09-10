Петербуржцев в четверг ждут похолодание и дожди. В Ленобласти ожидается шторм

В Северной столице снова преобладают неблагоприятные погодные условия из-за тыловой части циклона.

В четверг, 10 сентября, установится облачная погода, прольются кратковременные осадки, а также усилится ветер. Ожидается и похолодание: воздух максимально прогреется лишь до +16. В течение дня подует порывистый ветер скоростью 6-11 метров в секунду. Давление в городе опустится до аномально низкого значения — 742 мм. рт. ст. Об этом сообщает ведущий специалист в ООО «Центр ФОБОС», синоптик Михаил Леус.

Несколько хуже ситуация будет обстоять в Ленинградской области. ГУ МЧС по региону выпустило штормовое предупреждение. Днем в большинстве районов прольются сильные дожди. С утра ветер юго-западного и западного направления разгонится до 15-20 метров в секунду. В прибрежных районах порывы могут достигать 23 м/с. Столбик термометра будет колебаться в значениях от +11 до +16. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России.