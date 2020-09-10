Беглов поздравил работников промышленности с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к петербуржцам в честь Дня промышленности, который отмечается в городе 10 сентября.

В Северной столице ведут деятельность 750 крупных и средних предприятий разных направлений. Все они поддерживают экономику и города и обеспечивают значительные поступления доходов в бюджет.

Несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, работники организаций сферы промышленности продолжали усердно трудиться, не давая отрасли нести потери.

Беглов отметил успехи городской промышленности. Только за первые шесть месяцев 2020 года в Петербурге было произведено экспорта более чем не 3,5 миллиарда долларов. Также, началось строительство завода Хендэ, а на Невском судостроительном заводе специалисты заложили первый пассажирский теплоход для Арктической зоны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Губернатор пожелал здоровья всем работником отрасли и выразил надежду, что в дальнейшем промышленность ждут еще большие успехи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов назвал прогнозы по восстановлению экономики Петербурга сдержанно-оптимистичными.