Полиция пойдет искать вандалов в центре Петербурга

ГАТИ передала в полицию Петербурга информацию о домах в центре города, которые чаще всего разрисовывают местные вандалы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. Ежедневные маршруты патрулирования полиции Центрального района расширили адресами, где нежилые здания, киоски и рекламные баннеры чаще всего подвергаются нанесению граффити.

Информация об этих постройках была получена по итогам проведения «Недели чистоты», в рамках которой было осмотрено более 2327 зданий, 778 из которых являются заброшенными.

Также сообщается, что на данный момент было рассмотрено 117 административных дел, по которым было вынесено 37 постановлений с назначением штрафов на сумму 7 млн 210 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в отношении испортивших фасад Эрмитажа вандалов возбуждено дело.