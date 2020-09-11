Шторм в Петербурге поднял уровень воды в Неве до 151 см

Шторм в Петербурге поднял уровень воды в Неве до 151 см
Река Нева. Фото: Мойка78/ Николай Овсянников

Бушующая непогода в Северной столице повлияла на уровень воды реки Невы и Финского залива.

В четверг, 10 сентября, город накрыл шторм. Деревья падали на проезжие части и припаркованные автомобили. Не выдерживали порывов ветра и шаткие конструкции. Повлияло ухудшение погодных условий и на водные объекты. Во избежании наводнения пришлось закрыть дамбу. Уровень воды в Неве поднялся до 151 см. К полуночи он опустился на 20 сантиметров. На Финском заливе сложилась несколько другая ситуация — уровень воды в период с 22:00 до 00:00 подскочил с 67 см до 97 см. Об этом сообщает управление МЧС России по Петербургу.

Стоит отметить, что в пятницу, 11 сентября, погода вряд ли улучшится. Спасатели снова предупредили местных жителей о дождях и сильном ветре. Его порывы могут достигать 24 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за шторма закрыли дамбу.

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