Спасатели предупредили петербуржцев об усилении ветра до 24 м/с в пятницу

Спасатели предупредили петербуржцев об усилении ветра до 24 м/с в пятницу
Петербург накроет сильный ветер. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Плохая погода пока не намерена покидать Северную столицу, поэтому местным жителям стоит проявить внимательность и осторожность.

В пятницу, 11 сентября, город снова окажется во власти стихии — ветер западного и юго-западного направлений разгонится местами до 24 метров в секунду. Прольются дожди. Не стоит ждать и благоприятной температуры: столбик термометра в течение дня будет колебаться в пределах от +13 до +15 градусов тепла. Атмосферное давление возьмет курс на повышение. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В ГУ МЧС России по Петербургу предупреждают о необходимости соблюдения мер предосторожности во время ненастной погоды. На улицах важно избегать деревьев и шатких конструкций из-за риска их падений. Владельцам транспортных средств стоит парковать их в безопасных местах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что штормовой ветер завалил Васильевский остров деревьями и светофорами.

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