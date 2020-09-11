В Петербурге после шторма открыли дамбу

Затворы комплекса защитных сооружений вновь открылись после улучшения погодных условий.

Напомним, 10 сентября, дамбу закрывали из-за риска возникновения наводнения — в городе бушевала стихия и шли проливные дожди. Уже в 22:00 было принято решение об открытии дамбы. Спустя час через сооружения вновь продолжили проходить суда.

Стоит отметить, что очередное закрытие дамбы может произойти уже сегодня, 11 сентября. В Главном управлении МЧС по Петербургу местных жителей предупредили об усилении ветра. Его порывы могут достигать 24 метров в секунду. Также, в городе снова пройдут дожди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шторм в Петербурге поднял уровень воды в Неве до 151 см. Поднялся уровень воды и в Финском заливе. Всего за 2 часа (с 22:00 до 00:00) уровень подскочил с отметки в 67 см до 97 см.