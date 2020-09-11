Анна Митянина предложила изменить закон о детском омбудсмене

Детский омбудсмен Анна Митянина предложила разработать новую редакцию Закона «Об Уполномоченном по правам ребенка в Петербурге». Она считает, что у детского омбудсмена должен быть максимальный спектр прав и возможностей.

По словам Митяниной, для проведения качественной работы с проблемами детей необходимо видеть все аспекты и пути решения вопросов, и понимать, где и какие административные действия необходимы.

Она заявила, что целью изменений в законе является получение единого независимого источника, при помощи которого она сможет предоставлять парламенту общее понимание ситуации в Петербурге.

«Если совсем просто, это будет означать, что я буду говорить: «Посмотрите, в каком-то районе, например в Калининском, вырос детский травматизм, а в Выборгском выросло количество противоправных действий в отношении несовершеннолетних. На данный момент информация предоставляется разными ведомствами в различных моделях. Поэтому унифицированной картины детства не имеет ни Петербург, ни один другой регион», – пояснила Митянина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грузовикам могут запретить ездить по Петербургу по ночам.