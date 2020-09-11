Сильный ветер вернется в Петербург в субботу

Сильный ветер вернется в Петербург в субботу
В пятницу будет ветрено и дождливо. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Последний день рабочей недели в Северной столице выдастся дождливым и ветреным. Синоптики предупреждают о порывах сильного ветра.

Согласно прогнозу специалистов из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра в городе подует юго-западный ветер, в прибрежных районах ветер будет порывистым.

«12 сентября в Санкт-Петербурге местами ожидаются дожди, порывы ветра до 15 м/с. Будьте внимательны и осторожны!», — говорится в сообщении управления.

В пятницу петербуржцев ждет переменная облачность и небольшие дожди. Ночью на улице будет до +8…+10 градусов, в светлое время суток немного потеплее — до +14…+16 градусов.

Атмосферное давление ночью повысится, а в течение дня будет слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России.

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