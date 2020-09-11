В Ленобласти восстановили энергоснабжение после штормового ветра

В Ленобласти восстановили энергоснабжение после штормового ветра
Свет восстановили. Фото: pixabay.com

36 населенных пунктов пострадали из-за непогоды.

Энергетики восстановили все электросети, которые пострадали во время штормового ветра 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Отмечается, что проблемы наблюдались в 36 населенных пунктах, находящихся в основном во Всеволожском, Кингисеппском и Волховском районах.

«Последствия урагана, при котором скорость ветра достигала 25 метров в секунду, полностью устранены в плане восстановления электроснабжения. Жители всех населенных пунктов, пострадавших от стихии, вновь со светом»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что ветер также нанес ущерб Санкт-Петербургу, где упали более четырехсот деревьев, несколько десятков автомобилей, травмы из-за падения предметов получили два человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге после шторма открыли дамбу.

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