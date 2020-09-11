В Ленобласти подвели итоги первого дня голосования

Благодаря хорошей погоде, местные жители активно участвуют в выборах.

Председатель регионального Избиркома Михаил Лебединский рассказал, как прошел первый день голосования в Ленинградской области. Он отметил, что граждане активно принимали участие в процедуре, благодаря хорошей погоде и окончанию рабочей недели. Лебединский добавил, что ему поступали сообщения о возможных нарушениях, но ни одного из них не подтвердилось.

«С точки зрения жалоб – практически их нет»,

— заявил Михаил Лебединский.

Напоминаем, что сейчас проходит досрочный этап голосования, который охватил два дня – 11 и 12 сентября. Единый день голосования состоится 13 сентября.

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