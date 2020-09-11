Смольный ищет подрядчика для разработки схемы общественного транспорта

Схема должна быть готова к середине декабря. Фото: Baltphoto

Схема должна быть готова к середине декабря. Фото: Baltphoto

За услуги власти готовы заплатить 37 миллионов рублей.

ГКУ «Организатор перевозок», подведомственное комитету по транспорту, ищет подрядчика для разработки схемы организации транспортного обслуживания населения Санкт-Петербурга. Заявку разместили на сайте госзаказов.

За выполнение работ готовы заплатить максимум 36,8 миллионов рублей. Ожидается, что исполнитель разработает конфигурацию маршрутной сети с видами, классом, характеристиками машин и расписанием. Также подразумевается развитие наземного электрического транспорта, создание выделенных полос и планирование перевозок. Заказ должен быть выполнен к 15 декабря 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге выбрали подрядчика для экологичного ремонта дорог.