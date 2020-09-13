В Петроградском районе спасли котенка, забравшегося под двигатель автомобиля

В Петроградском районе спасли котенка, забравшегося под двигатель автомобиля
Спасенный котенок. Фото: vk.com/spb_today

Житель Северной столицы поделился трогательной историей спасения котенка.

В субботу, 12 сентября, мужчина по имени Алексей спокойно ехал по улице Куйбышева в своем автомобиле по делам, как вдруг, увидел на дороге перед собой лежащего котенка. Быстрая реакция и экстренное торможение не дали случиться непоправимому, однако от страха животное забилось под двигатель автомобиля. Как не пытался водитель вызволить котенка, у него ничего не получалось. Тогда на помощь к петербуржцу пришли сотрудники ППС. В итоге, история закончилась благополучно — котенка удалось достать. Алексей поблагодарил правоохранителей за помощь, а девушку-водителя трамвая за понимание сложившейся ситуации. Об этом спаситель сообщил в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Отметим, что мужчина отвез котенка к ветеринару, а после оставил себе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на стройплощадке ЖК АrtLine на Торфяной дороге поселились котята.

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Петроградский район спасение котенка


 

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