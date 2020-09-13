Неожиданный бонус от курьера: В Петербурге клиентка «Яндекс.Лавки» получила вместе с заказом ведро мочи

Доставка продуктов на дом популярным сервисом доставки «Яндекс.Лавка» закончилась для жительницы Северной столицы обнаружением «сюрприза».

В воскресенье, 13 сентября, местная жительница поделилась в своем личном аккаунте в Twitter подробностями случившегося с ней инцидента. Девушка заказала еду в «Яндекс.Лавке», забрала у курьера пакет, а после принялась его разбирать. Вместо с продуктами она достала ведро с неизвестной жидкостью. После открытия емкости стало понятно, что внутри находится моча.

На случай оперативно отреагировали в «Яндекс.Лавке». Сотрудник сервиса объяснил, что при сборке заказа все шло вполне нормально, а беды ничего не предвещало. Поэтому, скорее всего, ведро заполнилось содержимым уже во время доставки.

Отметим, что с девушкой связался директор «Яндекс.Лавки» и извинился за случившиеся. Деньги за заказ также были возвращены.

Петербурженка в свою очередь попросила своих читателей не судить сервис строго и рассказала, что не прекратит пользоваться его услугами. Вернувшиеся деньги же девушка решила перевести в кошачий приют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сервис «Яндекс.Лавка» открывает доставку по Ленобласти.