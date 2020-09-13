Погода в Ленобласти в понедельник: дожди и порывы ветра до 17 м/с

Рабочая неделя в Ленинградской области снова начнется с неблагоприятных погодных условий, однако к вечеру понедельника ветер все же немного поутихнет.

В понедельник, 14 сентября, в 47 регионе установится облачная погода с прояснениями. В некоторых районах прольются кратковременные дожди. Ночью и в первой половине дня подует ветер западного и северо-западного направлений со скоростью 15-17 метров в секунду. К вечеру ветер успокоится — скорость снизится до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла. Днем столбик термометра максимально поднимется до +17 градусов. Атмосферное давление возьмет курс на повышение. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

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