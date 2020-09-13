В Ленобласти ожидается теплый и дождливый понедельник

В Ленобласти ожидается теплый и дождливый понедельник
По городу разгуляется сильный ветер. Фото: Pixabay

Воздух прогреется до плюс 17 градусов.

В понедельник, 14 сентября, в Ленинградской области будет тепло, но дождливо. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Отмечается, что неделя начнется с облачной погоды с прояснениями, будут идти кратковременные дожди. При этом воздух днем прогреется до плюс 17 градусов, ветер разгонится до 13 метров в секунду. В темное время суток ожидается похолодание, где-то столбик термометра опустится до плюс пяти градусов.

Напоминаем, что во время сильного ветра спасатели рекомендуют осторожнее передвигаться по городу, опасаться хлипких конструкций и не парковать автомобили у деревьев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге спасатели во время сильного ветра привязали листья фасада к дому. Иначе они могли открепиться и упасть кому-нибудь на голову.

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