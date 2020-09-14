Работы со строительству продолжения Софийской улицы завершены на 56%

В Северной столице рабочие продолжают трудиться над возведением участка Софийской улицы от транспортной развязки с платной магистралью «Нева» до Заводского проспекта в Колпино».

В текущий момент обязательства подрядчика выполнены на 56%. Всего планируется возвести объект длиной в 1370 метров.

Работы разделены на несколько этапов. В рамках первого уже обустроена проезжая часть дороги. Участок в ближайшее время подключат к Заводскому проспекту. Активно ведется проведение электричества. Через реку Попову Ижорку специалисты начали прокладывать водопропускную трубу. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В рамках второго этапа ведется строительство двух надземных пешеходов и нанесение асфальтобетонного покрытия на проездах.

Отметим, что работы начались в начале 2019 года. К ноябрю 2019 было успешно построено 700м продолжения Софийской улицы с платной магистралью «Нева». В тот же месяц на новом участке было открыто движение транспорта.

Окончание всех работ запланировано на конец 2021 года.

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