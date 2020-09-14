В Петербурге суд оштрафовал работника СМИ за проход на футбольный матч по чужой аккредитации

В Петербурге суд оштрафовал работника СМИ за проход на футбольный матч по чужой аккредитации
Суд назначил наказание в виде штрафа. Фото: pixabay

Петроградский районный суд привлек к административной ответственности внештатного сотрудника одного из СМИ, который решил обманным путем проникнуть на матч «Зенит» — «Спартак», прошедший на «Газпром Арене» 19 июля 2020 года.

Суд установил, что Михаил Мастюков для прохода на стадион воспользовался чужой аккредитацией, принадлежавшей инженеру ПТС Чудаковой. Отметим, что данный пропуск позволяет владельцу находиться в местах, которые ограничены организатором матча — в зоне ПТС, пресс-центре Микс-Зона, трибунах, а также на самом поле. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Мастюков свою вину признал полностью и объяснил, почему пошел на такой шаг. Все дело в том, что он столкнулся в трудностями из-за ограничительных мер и никак не мог попасть на матч. Тогда ему в голову и пришла идея воспользоваться чужой аккредитацией. Правда, успехом правонарушение не увенчалось — мужчину задержали.

Петроградский суд оштрафовал мужчину на 3000 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургскую семью оштрафовали за неразмещение теста на Covid-19.

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петроградский районный суд работник сми штраф


 

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