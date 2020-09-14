Стало известно, сколько на самом деле в Петербурге закупили соли на зиму

Информация о закупленных 100 тысячах тонн соли, которую ранее озвучил комитет по благоустройству, не отражает реального положения дел. На самом деле, такое количество реагентов физически невозможно распределить по запасникам дорожных предприятий. «Мойка78» выяснила, сколько же соли на самом деле имеется в запасах у города.

Ранее вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко сообщал, что к сентябрю 2020 в городе запасли 40 тысяч тонн из запланированных 100 тысяч. Однако данные цифры разнятся с данными Комблага за прошедший апрель. Тогда в ведомстве рассказали, что из 100 тысяч тонн соли было потрачено всего 13 тонн. Произведя нехитрые математические подсчеты можно понять, что на будущую зиму 2020/21 в расположении у города должно было остаться 87 тонн реагентов. Получается, куда-то исчезло 40 тонн соли, которые закупались на деньги налогоплательщиков.

Бондаренко разъяснил ситуацию. Дело в том, что ты 100 тысяч тонн — это плановая цифра. И по факту, в таком количестве соли никто не покупал. Оплачено было лишь 56 тысяч тонн. Данное количество позволяет обеспечивать каждое предприятие неснижаемым запасом реагентов сроком на два месяца.

Выяснился также и другой факт, ставший доступным после проведения дополнительной проверки. За прошедшую зиму оказалось потрачено не 13 тысяч тонн соли, а 15 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге к зиме заготовят 100 тысяч тонн соли.