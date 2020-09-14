Часть вантового моста КАД перекроют из-за ремонта

В Петербурге на КАД с 18 сентября начинаются очередные дорожно-ремонтные работы, которые создадут ограничения для транспортного движения.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На этот раз дорожный ремонт пройдет на Большом Обуховском мосту через реку Нева. Рабочие будут устранять колейность покрытия на двух полосах движения на внутреннем кольце.

Третья и четвертая полосы будут закрыты для автомобилей в период с 18 по 26 сентября, а по первой и второй полосам введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Движение будет ограничено на участке между развязкой с Октябрьской набережной и развязкой с проспектом Обуховской Обороны.

Для предупреждения водителей перед ремонтируемым участком установят дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. Также информация о перекрытии полос будет выведена на табло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти откроют съезд и въезд на кольцо КАД в Мурино.