Величина прожиточного минимума в Петербурге выросла на 96 рублей

Во втором квартале 2020 года в Петербурге на 0,8 процента выросла величина прожиточного минимума. Соответствующее постановление подписано губернатором Петербурга.

Как сообщили в Смольном, при расчете показателя учитывалась стоимость потребительской корзины, уровень цен на продукты, индексы цен на непродовольственные товары и услуги.

За второй квартал величина прожиточного минимума установлена в размере 11 658,4 рублей на душу населения. Для трудоспособного она составляет 12 796,9 рублей, для пенсионеров – 9 458,1 рублей, а для детей – 11 366,1 рублей.

В денежном выражении прожиточный минимум вырос на 96,5 рублей в среднем на одного петербуржца. Для трудоспособных горожан — на на 106,6 рублей, для пенсионеров – на 76,9 рублей, для детей – на 93,6 рублей.

В Смольном отметили, что несмотря на трудности, которые принесла пандемия, Петербургу удалось сохранить высокий уровень социальных гарантий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российское правительство может запретить регионам понижение прожиточного минимума.