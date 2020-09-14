В Петербурге возведут детский сад по BIM-модели

Впервые за всю историю Северной столицы, Госстройнадзор выдал разрешение на строительство объекта, проект которого был создан с помощью BIM-технологии.

Речь идет о детском саде на Маршала Блюхера. Проект здания создавался в цифровом формате. Подобный подход позволит застройщику значительно сэкономить время и ресурсы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Стоит отметить, что работу петербургских специалистов высоко оценили в Минстрое на презентации проекта в рамках XI Всероссийской конференции. Начальник Госстройнадзора Владимир Болдырев заявил, что реализация данной задумки станет примером и для других регионов России.

Трехэтажное здание планируется построить и ввести в эксплуатацию к ноябрю 2021 года. Внутри учреждения оборудуют бассейн, а также музыкальные и физкультурный залы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Новогорелово открывается новый детский сад на 320 малышей.