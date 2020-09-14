Следующее заседание по делу историка Соколова назначено на 16 сентября

Следующее заседание по делу историка Соколова назначено на 16 сентября
Олег Соколов на судебном заседании 14 сентября. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге назначена дата очередного судебного заседания по делу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве и расчленении возлюбленной и аспирантки Анастасии Ещенко.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

«Следующее судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова состоится 16.09.2020 в 12.00», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, как прошло судебное заседание по делу Соколова 14 сентября. В ходе судебного заседания знакомый потерпевшей дал свои показания. Он рассказал, что как-то ему позвонила Анастасия и рассказала о том, что ее избил Соколов. По его словам, она плакала, была в тяжелом состоянии и заявила, что Соколов ударил ее головой об пол.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анастасия ещенко новости спб олег соколов суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси