Следующее заседание по делу историка Соколова назначено на 16 сентября

В Петербурге назначена дата очередного судебного заседания по делу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве и расчленении возлюбленной и аспирантки Анастасии Ещенко.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

«Следующее судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова состоится 16.09.2020 в 12.00», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, как прошло судебное заседание по делу Соколова 14 сентября. В ходе судебного заседания знакомый потерпевшей дал свои показания. Он рассказал, что как-то ему позвонила Анастасия и рассказала о том, что ее избил Соколов. По его словам, она плакала, была в тяжелом состоянии и заявила, что Соколов ударил ее головой об пол.