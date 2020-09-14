Дачники в Тосненском районе уже несколько месяцев живут без света

В садоводстве «Сокол-2», что в Тосненском районе Ленинградской области, вот уже третий месяц нет электричества. Люди замерзают в домах, а водопровод не работает. Вернуть свет в СНТ обещают только через полтора года.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24«, в начале лета 2020 года поставщик электроэнергии — ООО «Энергосервис» — отключил свет в садоводстве, где числятся тысячи дачников, а постоянно проживают — сотни. Из-за отсутствия электричества у них нет водоснабжения и не работают холодильники. Компания обвиняет в этом самих садоводов, якобы они накопили долги. Однако сами дачники это отрицают и в ответ обвиняют поставщика, называя его вымогателем.

Стало известно, что энергокомпания подписала договор на поставку 40 киловатт еще 15 лет назад. За это время садоводство, естественно, разрослось и мощности на всех не хватает.

Одна из дачниц рассказала, что все совещания с чиновниками заканчиваются тем, что дачники должны возобновлять прежние взаимоотношения с поставщиком, предлагающим «кабальные условия», и налаживать контакт с сетевыми компаниями. Однако, это занимает годы, а на строительство новой линии нужно очень много денег.

Позже выяснилось, что о том, что 40 киловатт садоводству не хватит, знали еще в нулевых. Тогда «Энергосервис» попросил Ленэнерго увеличить мощности в четыре раза, на что было дано согласие, но с определенными условиями.

«Заключен договор, который находится в стадии реализации, но те обстоятельства, которые накладывают на «Энергосервис» – это реконструкция их оборудования. Она потребует и дополнительного финансирования со стороны садоводов», — сообщили в Комитете по топливно-энергетическому комплексу ЛО.

За 15 лет поставщик так и не смог отремонтировать свою подстанцию, а затраты на ремонт решил переложить на садоводов. В связи с этим было решено напрямую договариваться с сетевой компанией.

«По результатам вчерашнего совещания ЛОЭСК предположил, что время работ займет порядка полутора лет в общей сложности. Поэтому СНТ надо обращаться с заявками в соответствующую сетевую компанию, они видят для себя — преимущественно ЛОЭСК», — заявляет глава администрации Никольского сельского поселения Екатерина Миклашевич.

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