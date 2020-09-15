В Пулково с опозданием вылетят два самолета

Пока что ни один рейс не отменили.

В Пулково сегодня, 15 сентября, не обошлось без задержек рейсов. На этот раз вовремя не смогут вылететь два самолета. Об этом сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта.

Один из них направляется из Санкт-Петербурга в Калининград – он должен был оторваться от земли еще в семь утра, а второй в Москву – вылет был запланирован на 14:50. Непонятно, что стало причиной перемен в расписании, авиакомпании никаких их не комментируют.

Известно, что нет ни одного отмененного рейса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов обсудил с Костиным развитие Пулково и строительство ВСД. Отметим, что при сотрудничестве с банком город уже реализовал несколько крупных транспортных проектов. Речь идет, в том числе о Западном скоростном диаметре и новом терминале Пулково.