Петербургские водители проводят утро в пятибалльных пробках

Петербургские водители проводят утро в пятибалльных пробках
Утренние пробки 15 сентября. Фото: "Яндекс.Карты"

Во вторник утром, 15 сентября, дорожная ситуация в Северной столице оценивается на пять баллов, к девяти утра пробки обещают вырасти до шести баллов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты», отображающего ситуацию на дорогах Петербурга. Так, сегодня утром самые серьезные пробки замечены, по традиции, на окраинах. Их создают автомобилисты, спешащие на работу из спальных районов ближе к центру.

По информации на восемь утра, водители намертво встали на проспекте Маршала Жукова — по дороге из Красного Села в сторону Питера. Огромные пробки собрались на Советском проспекте в районе станции метро «Рыбацкое». Бордовым цветом выделены и проспект Большевиков, выезды из Кудрово и Мурино, а также Октябрьская набережная.

Дорожная авария, судя по данным сервиса, образовала серьезный затор на Шоссейной улице в Янино-1 в сторону Петербурга и продолжается по проспекту Косыгина вплоть до метро «Новочеркасской».

Также пробки замечены у «Черной речки», «Площади Мужества», «Площади Ленина» на Светлановской площади.

Кроме того, водителям придется проявить терпение на Витебском и Московском проспектах, на Кубинской улице, на главных магистралях Петроградской стороны, а также на Невском проспекте у «Площади Восстания».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Синопской набережной с 15 сентября ограничат движение транспорта.

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