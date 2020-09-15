От здания конструкторского бюро на Лесном почти ничего не осталось

Его разобрали до первого этажа, работы перешли в завершающую стадию.

В Санкт-Петербурге почти до конца снесли старинное здание Конструкторского бюро специального машиностроения. Об этом пишет Neva.Today. Работы по сносу перешли в завершающую стадию, ожидается, что уже к ноябрю территория будет готова для застройки. Там планируют возвести новый бизнес-центр.

Напоминаем, что основную часть КБСМ построили в 1950 году, автором проекта является архитектор Симонов. Известно, что к июлю 2020 года здание признали аварийным – вместо того, чтобы отреставрировать его, владельцы приняли решение и сносе.

Новое здание на месте старинного начнут возводить через год – в ноябре 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге намерены снести «Памятник» самоизоляции.