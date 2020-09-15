Петербургские работодатели предлагают зарплаты выше, чем хотят работники

Аналитики «Авито» выяснили, что работодатели в Северной столице готовы платить петербуржцам на 13% больше, чем они указывают в резюме. Об этом рассказали в пресс-службе сайта объявлений «Авито».

На сегодняшний день средняя зарплата, указанная в вакансиях в Петербурге, составляет 45 тысяч рублей, а в резюме — на пять тысяч меньше. Это говорит о том, что соискатели готовы согласиться на меньшую зарплату, чем ту, которую им в вакансиях.

При этом сильнее всего недооценивают свою работу строители: они хотят получать 40 тысяч рублей в месяц, тогда как работодатели предлагают им 60 тысяч рублей. А соискатели из сферы образования и науки наоборот завышают желаемую зарплату: они претендуют на зарплату 35 тысяч рублей, а работодатели готовы оплачивать их труд лишь на 30 тысяч рублей. В большинстве профессий работодатели готовы платить работнику больше, чем их средние ожидания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каждый второй пенсионер в Петербурге ищет работу на полный день.